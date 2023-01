14.01.2023 ( vor 2 Stunden )

Die Räumung Lützeraths nähert sich dem Abschluss. Doch bevor die RWE-Bagger vorfahren können, muss die Polizei auch die letzten Klima- Aktivisten aus der Siedlung vertreiben. Das ist aber gar nicht so leicht. Zwei von ihnen sollen sich in Tunneln verschanzt haben. Am Nachmittag bekommen sie prominente Unterstützung.