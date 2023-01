14.01.2023 ( vor 2 Stunden )

Im Sommer 2022 macht Borussia Dortmund den Stürmer Sebastien Haller zum Rekordtransfer. Doch bevor der Ivorer zum ersten Mal auf dem Platz steht, erhält er die Schockdiagnose Hodenkrebs. Jetzt ist er zurück und deutet in einem Testspiel gegen Basel an, was er dem BVB geben kann.