Angelika R. 🐈🐎🦮🐓🕊🦔🐿🎼🇪🇺 RT @DieterSteffmann: Russische Angriffe auf Ukraine: Tote und Verletzte bei Raketeneinschlag in Dnipro https://t.co/PPlJ8TnxHD vor 6 Minuten ManuelaScheel 🖤🇺🇦 RT @DieterSteffmann: Russische Angriffe auf Ukraine: Tote und Verletzte bei Raketeneinschlag in Dnipro https://t.co/PPlJ8TnxHD vor 2 Stunden Dieter Steffmann Russische Angriffe auf Ukraine: Tote und Verletzte bei Raketeneinschlag in Dnipro https://t.co/PPlJ8TnxHD vor 3 Stunden Michael Opielka Russische Angriffe auf #Ukraine: Tote und Verletzte bei Raketeneinschlag in #Dnipro https://t.co/snfeJvyHiQ… https://t.co/JlywKusxJo vor 3 Stunden Harlachingerin +🍉💇🏻‍♀️✌️ @CarloMasala1 An Heiligabend ließ Russland noch Raketen auf das Zentrum von Kherson regnen. Putin schert sich nicht… https://t.co/TVZXyyqF6C vor 1 Woche