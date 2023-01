Mayer kündigt Prüfung an

14.01.2023 ( vor 19 Stunden )

Die grüne Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat eine detaillierte Prüfung zum Fall um den Schauspieler Florian Teichtmeister angekündigt. Der 41-Jährige muss sich am 8. Februar wegen des Besitzes von 58.000 kinderpornografischen Dateien vor Gericht verantworten. Gerüchte zur Causa hatte es laut Medien schon länger gegeben. Burgtheater-Direktor Martin Kusej erklärte am Samstag in Interviews, Teichtmeister bereits im September 2021 mit den Vorwürfen konfrontiert zu haben – dieser habe die Vorwürfe „glaubhaft“ bestritten.