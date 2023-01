16.01.2023 ( vor 5 Stunden )



Was für eine Szene in der englischen Premier League: Ein Fan der Tottenham Hotspur tritt Richtung Rücken des Arsenal -Keepers Aaron Ramsdale. Die Gastgeber sind über das Verhalten des Anhängers entsetzt und kündigen Konsequenzen an. Die größtmöglichen Sanktionen sollen verhängt werden. 👓 Vollständige Meldung