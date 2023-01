16.01.2023 ( vor 4 Stunden )



In der Nacht kracht ein Auto gegen eine Säule des Brandenburger Tors, der Fahrer kommt ums Leben. Noch ist unklar, wie es dazu kommt und was der Hintergrund ist. Augenzeugen berichten von deutlich überhöhter Geschwindigkeit des Wagens.