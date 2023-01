18.01.2023 ( vor 3 Stunden )



Mit seinem strikten Nein in der Panzer-Frage irritierte Mit seinem strikten Nein in der Panzer-Frage irritierte Bundeskanzler Scholz mehr als einmal westliche Partner. Nun scheint die harte Linie aufzuweichen. Falls die USA Kampfpanzer vom Typ "Abrams" in die Ukraine liefern, wäre Deutschland bereit, den "Leopard" zu schicken, schreiben Medien. 👓 Vollständige Meldung