Materiell dürfte es Kim Kardashian an nichts fehlen. So kann sie sich mit ihrem Ersparten auch einfach mal den einen oder anderen Mädchentraum erfüllen. Zum Beispiel den, ein von Lady Di getragenes Schmuckstück ihr Eigen zu nennen. Dafür greift sie nun bei einer Auktion tief in die Tasche.