20.01.2023 ( vor 3 Stunden )



Der bekannte Influencer Andrew Tate spricht sich für Gewalt an Frauen aus und behauptet, sie seien Eigentum des Mannes. Seit Ende Dezember sitzt er wegen Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigung in Rumänien hinter Gittern. Eine Woche vor Ende seiner U-Haft entscheidet ein Gericht nun: Der Frauenhasser kommt vorerst nicht frei.