Wer gleitet so schnell durch Nacht und Wind? Es ist die Ski-Queen Lindsey Vonn auf zwei Brettern – und das nicht irgendwo, sondern auf der berüchtigten Streif in Kitzbühel. Als erste Frau überhaupt ist Vonn die legendäre Abfahrt runter gedonnert und dann noch bei Nacht. 👓 Vollständige Meldung