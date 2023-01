22.01.2023 ( vor 3 Stunden )



Mit dem höchsten Sieg in der Bundesliga seit fast 40 Jahren entledigt sich der völlig enthemmte 1. FC Mit dem höchsten Sieg in der Bundesliga seit fast 40 Jahren entledigt sich der völlig enthemmte 1. FC Köln seines Winter-Frusts. Beim nicht nur im Ergebnis spektakulären 7:1 gegen Werder Bremen spielt sich die Mannschaft von Steffen Baumgart in einen wilden Rausch. 👓 Vollständige Meldung