Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 6 Tagen



Panzerlieferung an Kiew: Polen hofft auf baldige deutsche Freigabe 01:40 In der Ukraine dauern die erbitterten Kämpfe um die umkämpfte Stadt Bachmut an. Die Ukraine hofft auf baldige Panzerlieferung durch westliche Partner, Polen wiederum hofft auf Berlins Genehmigung, deutsche Leopard-2-Panzer an Kiew liefern zu dürfen.