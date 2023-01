Michael Gibt Berlin Leopard-Panzer frei?: Bericht: USA zu Lieferung von Abrams-Panzern bereit https://t.co/MOo09oeAu4 vor 1 Stunde Andrej Do RT @ZentraleV: Während seine Landsleute in Berlin, wo es Strom und warme Wohnungen gibt, vor dem Kanzleramt für Leopard 2 Panzer demonstrie… vor 17 Stunden Aforgomor ™ 💙💙💙 RT @ZentraleV: Während seine Landsleute in Berlin, wo es Strom und warme Wohnungen gibt, vor dem Kanzleramt für Leopard 2 Panzer demonstrie… vor 1 Tag Albert Peters #Leopard #Panzer Kennt noch jemand Checkpoint Charlie? Wer/was hat die Russen denn damals gehindert, Berlin zu über… https://t.co/yH471RbcfE vor 2 Tagen Alles oder Nichts 🇩🇪 RT @ZentraleV: Während seine Landsleute in Berlin, wo es Strom und warme Wohnungen gibt, vor dem Kanzleramt für Leopard 2 Panzer demonstrie… vor 2 Tagen Gerda Blümchen RT @ZentraleV: Während seine Landsleute in Berlin, wo es Strom und warme Wohnungen gibt, vor dem Kanzleramt für Leopard 2 Panzer demonstrie… vor 2 Tagen