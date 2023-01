24.01.2023 ( vor 13 Stunden )



Die Weltuntergangsuhr soll symbolisch darstellen, wie nah die Menschheit vor ihrem Ende steht. Nach Wissenschaftlern der Organisation "Bulletin of the Atomic Scientists" steht sie nun 90 Sekunden vor Mitternacht. Hauptgrund, warum sie erneut vorrückt, sind russische Drohgebärden im Ukraine-Krieg.