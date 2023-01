Cityreport24 Last-Minute-Vorlage von Haller: Reyna schießt Borussia Dortmund in Mainz zum Sieg https://t.co/AhBF7BJx1K https://t.co/1hOVDo9Qi9 vor 39 Minuten News Deutsch Last-Minute-Vorlage von Haller: Reyna schießt Borussia Dortmund in Mainz zum Sieg #123INFO https://t.co/bxyvXcBki7 vor 2 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Last-Minute-Vorlage von Haller: Reyna schießt Borussia Dortmund in Mainz zum Sieg https://t.co/aUMNaUfly0 vor 2 Stunden Captor Zone Last-Minute-Vorlage von Haller: Reyna schießt Borussia Dortmund in Mainz zum Sieg https://t.co/ATokG5lVmW vor 2 Stunden