Nur kurz nach der Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern sehen sich die Unterstützer der Ukraine mit neuen Waffenforderungen konfrontiert. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache sagte, seien nun auch Fortschritte in anderen militärischen Fragen notwendig – konkret brauche sein Land mehr Artillerie, Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge.