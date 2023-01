26.01.2023 ( vor 3 Tagen )



In Wunstorf wird ein 14-Jähriger von einem gleichaltrigen Jungen getötet - offenbar seinem Kumpel. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den Teenager wegen Mordes beantragt. In der Gemeinde bei Hannover löst die Tat großes Entsetzen aus. In Wunstorf wird ein 14-Jähriger von einem gleichaltrigen Jungen getötet - offenbar seinem Kumpel. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den Teenager wegen Mordes beantragt. In der Gemeinde bei Hannover löst die Tat großes Entsetzen aus. 👓 Vollständige Meldung