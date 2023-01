30.01.2023 ( vor 5 Stunden )

Die Liederbuchaffäre in Niederösterreich , Korruptionsskandale im Bund – obwohl die FPÖ in nicht allzu ferner Vergangenheit mit Skandalen Schlagzeilen gemacht hat, ist es der Partei gelungen, bei Niederösterreich-Wahl am Sonntag enorme Zuwächse für sich zu verbuchen. Für Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik habe die Partei einmal mehr mit „Alleinstellungspositionen“ vor allem im Lager der unzufriedenen Wählerinnen und Wähler gepunktet, sagte sie gegenüber ORF.at.