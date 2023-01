31.01.2023 ( vor 4 Stunden )



Am Montag sprengt sich ein Selbstmordattentäter in einer überfüllten Moschee in der pakistanischen Stadt Peshawar in die Luft. Mehr als 150 Menschen werden verletzt. In der Nacht setzen Rettungskräfte ihre Arbeit fort - und bergen noch weitere Leichen. Die Zahl der Opfer steigt auf 89.