Von fünf bis sieben ein Star: Zum Tod der Schauspielerin Lisa Loring - sie war die erste Wednesday in der Fernsehserie "Addams Family" von 1964.

Serienstar: Lisa Loring ist tot: "Addams Family"-Star stirbt mit 64 Ex-Kinderstar Lisa Loring ist am Samstag gestorben. Die 64-Jährige spielte einst in den 60er-Jahren im Serienhit "The Addams Family".

