05.02.2023 ( vor 4 Stunden )



In der Region um Bachmut gelingen den russischen Truppen zuletzt immer wieder kleinere Erfolge. Nun haben sie die Ukrainer von den wichtigsten Routen in die Stadt abgeschnitten, berichtet der britische Geheimdienst. Der russische Söldner-Chef Prigoschin spricht derweil von brutalen Häuserkämpfen.