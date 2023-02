05.02.2023 ( vor 1 Tag )



In den Alpen herrscht wegen heftiger Schneefälle Lawinengefahr. Viele Wintersportler lassen sich durch hohe Warnstufen nicht davon abhalten, Touren auf freiem Gelände zu unternehmen. In Österreich, Italien und der Schweiz werden mehrere Menschen unter den Schneemassen begraben.