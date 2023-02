06.02.2023 ( vor 7 Stunden )



Die Dallas Mavericks stehen in der NBA vor einer spektakulären Neuverpflichtung. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge holen die Texaner den Top-Star Die Dallas Mavericks stehen in der NBA vor einer spektakulären Neuverpflichtung. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge holen die Texaner den Top-Star Kyrie Irving in einem Tauschgeschäft an die Seite ihres Anführers Luka Doncic. 👓 Vollständige Meldung