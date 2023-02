07.02.2023 ( vor 5 Stunden )

Tausende Tote und bis zu 23 Millionen Betroffene – am ersten Tag nach der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet wird das Ausmaß der Katastrophe zunehmend sichtbar. Noch immer werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Winterwetter, zerstörte Infrastruktur und in manchen Regionen erst anlaufende Einsätze sind für die Retter nur einige Hürden in einem Wettlauf mit der Zeit.