08.02.2023 ( vor 4 Stunden )



Die Fleischproduktion in Deutschland sinkt weiterhin, im Jahr 2022 so stark wie nie zuvor. Allerdings werden noch immer Hunderte Millionen Tiere hierzulande getötet. Besonders groß ist der Rückgang bei Schweinen, was aber wohl vor allem am deutlich gesunkenen Bestand in Deutschland liegt. Die Fleischproduktion in Deutschland sinkt weiterhin, im Jahr 2022 so stark wie nie zuvor. Allerdings werden noch immer Hunderte Millionen Tiere hierzulande getötet. Besonders groß ist der Rückgang bei Schweinen, was aber wohl vor allem am deutlich gesunkenen Bestand in Deutschland liegt. 👓 Vollständige Meldung