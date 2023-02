09.02.2023 ( vor 4 Stunden )



Frankreich heizt die Debatten um das Label "erneuerbar" für Atomstrom wieder an. Paris will, dass das auch für aus Atomkraft erzeugten Wasserstoff gilt. Berlin will davon nichts wissen und ist über den Vorstoß irritiert. Uneinig ist man sich aber auch bei einem anderen Thema. Frankreich heizt die Debatten um das Label "erneuerbar" für Atomstrom wieder an. Paris will, dass das auch für aus Atomkraft erzeugten Wasserstoff gilt. Berlin will davon nichts wissen und ist über den Vorstoß irritiert. Uneinig ist man sich aber auch bei einem anderen Thema. 👓 Vollständige Meldung