10.02.2023 ( vor 10 Stunden )



Malaika Mihambo springt auch beim Hallen-Meeting in Berlin am weitesten. Sprint-Star Gina Lückenkemper kostet der schwache Start den Sieg. Im Stabhochsprung gewinnt Olympiasieger und Weltmeister Armand Duplantis mit Meetingrekord und verpasst die Welt-Bestmarke nur knapp. Malaika Mihambo springt auch beim Hallen-Meeting in Berlin am weitesten. Sprint-Star Gina Lückenkemper kostet der schwache Start den Sieg. Im Stabhochsprung gewinnt Olympiasieger und Weltmeister Armand Duplantis mit Meetingrekord und verpasst die Welt-Bestmarke nur knapp. 👓 Vollständige Meldung