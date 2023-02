10.02.2023 ( vor 8 Stunden )

Künftig soll mehr EU-Geld für den Schutz der Außengrenzen ausgegeben werden: Darauf haben sich die EU-Spitzen auf ihrem Sondergipfel am Freitag nach nächtlichem Ringen geeinigt. Zäune und Mauern sind in der Abschlusserklärung nicht erwähnt, wohl aber Infrastruktur für den Grenzschutz. Bundeskanzler Karl Nehammer , einer der lautesten Befürworter verstärkter Außengrenzen, wiederholte in der ZIB2 seine Einschätzung, einen Erfolg eingefahren zu haben.