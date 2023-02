11.02.2023 ( vor 4 Stunden )

Der FC Brentford spielt eine starke Runde in der Premier League, mit dem Titel hat man selbst allerdings nichts zu tun - und doch macht der Klub des deutschen Kevin Schade die Liga wieder ein bisschen spannender. Weil man dem souveränen Tabellenführer einen Punkt abtrotzt. Borussia Dortmund wird derweil mit Wohlwollen verfolgen, was in London passiert.