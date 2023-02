Kerstin Pittig RT @ntvde: Erste Ukrainer in Deutschland: Leopard-Ausbildung soll kommende Woche starten https://t.co/F1try34ieB vor 52 Minuten Jasi Đ. RT @ntvde: Erste Ukrainer in Deutschland: Leopard-Ausbildung soll kommende Woche starten https://t.co/F1try34ieB vor 10 Stunden Josch. feat. Frank. RT @ntvde: Erste Ukrainer in Deutschland: Leopard-Ausbildung soll kommende Woche starten https://t.co/F1try34ieB vor 11 Stunden Deutsch-Werden.de Erste Ukrainer in Deutschland: Leopard-Ausbildung soll kommende Woche starten https://t.co/wW4OlJt0A9 vor 11 Stunden Dennis Knie RT @ntvde: Erste Ukrainer in Deutschland: Leopard-Ausbildung soll kommende Woche starten https://t.co/F1try34ieB vor 11 Stunden Erika RT @ntvde: Erste Ukrainer in Deutschland: Leopard-Ausbildung soll kommende Woche starten https://t.co/F1try34ieB vor 12 Stunden