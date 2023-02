13.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Die Fratelli d'Italia von Regierungschefin Meloni stehen in den beiden bevölkerungsreichsten Regionen Lombardei und Latium vor deutlichen Siegen gegen linke Kandidaten. Damit zementiert die Rechte des Landes auch regional ihre Macht. Allerdings spielt ihr die geringe Wahlbeteiligung in die Hände.