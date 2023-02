14.02.2023 ( vor 4 Stunden )



Viele Straßen sind überflutet oder weggeschwemmt, Mobilfunknetze unterbrochen und einige Städte von der Außenwelt abgeschnitten: Die Regierung in Neuseeland ruft wegen Zyklon Gabrielle zum dritten Mal in seiner Geschichte den nationalen Notstand aus.