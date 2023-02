EU-Gipfel: Keine schnellen Kampfjet-Lieferungen an Ukraine Auch beim EU-Gipfel hat sich keines der Unterstützerländer in der Frage einer möglichen Lieferung von Kampfjets an die Ukraine festgelegt. Allerdings einigten...

tagesschau.de vor 5 Tagen - Top





„Potenzielle Risiken der Eskalation“: London will kurzfristig keine Kampfjets an die Ukraine liefern Großbritannien verfügt über zwei Arten von Kampfjets. Die Regierung will der Ukraine dabei helfen, den Krieg gegen Russland auf „die beste und schnellste...

Tagesspiegel vor 6 Tagen - Deutschland