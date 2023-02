15.02.2023 ( vor 3 Stunden )



begleitet Richard Lugner zum diesjährigen Opernball in Wien. Dazu ist es aber wohl nur durch ein Missverständnis gekommen. Wie die 85-Jährige jetzt einräumt, habe sie eigentlich gedacht, es gehe in die Oper. Der Ball ist nun eine ziemliche Überraschung für den Hollywood-Star. Jane Fonda begleitet Richard Lugner zum diesjährigen Opernball in Wien. Dazu ist es aber wohl nur durch ein Missverständnis gekommen. Wie die 85-Jährige jetzt einräumt, habe sie eigentlich gedacht, es gehe in die Oper. Der Ball ist nun eine ziemliche Überraschung für den Hollywood-Star. 👓 Vollständige Meldung