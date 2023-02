15.02.2023 ( vor 11 Stunden )



Im Nachhol-Spitzenspiel der Premier League sammelt Manchester City Big Points: Die Mannschaft von Pep Guardiola triumphiert in einer unterhaltsamen Partie beim FC Im Nachhol-Spitzenspiel der Premier League sammelt Manchester City Big Points: Die Mannschaft von Pep Guardiola triumphiert in einer unterhaltsamen Partie beim FC Arsenal und übernimmt vorerst Rang eins in der Tabelle. Ein schwerer Fehler leitet die Pleite der Gunners ein. 👓 Vollständige Meldung