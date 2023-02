16.02.2023 ( vor 5 Stunden )



Beim Thema Verkehrswende in Deutschland gibt Hamburg den Ton an. Mit dem Projekt "Zukunftstaxi" sollen Tausende Tonnen CO2 eingespart werden. Taxis mit Verbrennermotor werden ab 2025 nicht mehr auf den Straßen der Hansestadt zu sehen sein.