17.02.2023 ( vor 10 Stunden )



Bei den US-Midterms im November holt John Fetterman eine Mehrheit für die Demokraten im Swing State Pennsylvania. Der linke Lokalpolitiker mit dem Faible für Tattoos und Kapuzenpullover zieht spektakulär in den US- Bei den US-Midterms im November holt John Fetterman eine Mehrheit für die Demokraten im Swing State Pennsylvania. Der linke Lokalpolitiker mit dem Faible für Tattoos und Kapuzenpullover zieht spektakulär in den US- Senat ein. In den nächsten Wochen muss seine Arbeit dort aber pausieren: Wegen Depression wird er im Krankenhaus behandelt. 👓 Vollständige Meldung