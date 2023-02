17.02.2023 ( vor 4 Stunden )



In Haiti ist die politische und gesellschaftliche Lage seit Langem instabil, Banden treiben landesweit ihr Unwesen. Kanadas Premier Trudeau greift zu einem ungewöhnlichen Mittel und schickt zwei Kriegsschiffe vor die Küste. So soll die Gewalt zumindest zu Wasser unterbunden werden.