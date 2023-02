18.02.2023 ( vor 3 Tagen )



Nächste Woche will das Auswärtige Amt die Leitlinien für eine feministische Nächste Woche will das Auswärtige Amt die Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorlegen. In München erklärt Ressortchefin Baerbock, warum sie anfangs nicht begeistert von der Aufgabe war, als erste weibliche Außenministerin auch die erste feministische Außenpolitik Deutschlands auszurufen. 👓 Vollständige Meldung