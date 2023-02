TV-Ermittler wurde 78 Jahre alt: "Law & Order"-Star Richard Belzer ist tot

20.02.2023 ( vor 10 Stunden )



In der Krimiserie "Law & Order" mimt Richard Belzer den Ermittler John Munch. Der US-Schauspieler ist aber auch in Kinofilmen wie "Scarface" und "Fegefeuer der Eitelkeiten" zu sehen. Nun ist Belzer im Alter von 78 Jahren in Frankreich verstorben.