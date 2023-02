20.02.2023 ( vor 1 Stunde )



Am Karnevalswochenende zieht es viele Brasilianerinnen und Brasilianer an die Küste des Bundesstaats Sao Paulo. Doch dann bricht die Katastrophe herein. Innerhalb von 24 Stunden fällt extrem viel Regen, es kommt zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Mindestens 36 Menschen verlieren ihr Leben.