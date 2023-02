20.02.2023 ( vor 3 Stunden )



Ist dieser Rekord nun eine gute Sache oder ein Makel? Nach der vierten Nullnummer in Serie spricht sich Tabellenschlusslicht Ist dieser Rekord nun eine gute Sache oder ein Makel? Nach der vierten Nullnummer in Serie spricht sich Tabellenschlusslicht Schalke 04 weiter selbst Mut zu. Bei Union Berlin an der Alten Försterei bestanden zu haben, hält Trainer Thomas Reis für beachtlich. 👓 Vollständige Meldung