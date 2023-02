20.02.2023 ( vor 3 Stunden )



Nawalny erkennt in Präsident Putins Machtstreben den Grund für Russlands Invasion in die Nawalny erkennt in Präsident Putins Machtstreben den Grund für Russlands Invasion in die Ukraine . Er sieht in den Eroberungsfantasien eine Art Ablenkungsmanöver von innenpolitischen Problemen. Putins Eroberungspläne würden jedoch fehlschlagen, prognostiziert der Kreml-Kritiker. 👓 Vollständige Meldung