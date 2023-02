21.02.2023 ( vor 6 Stunden )



In der Wüste von Bahrain erfahren die Formel-1-Teams ab Donnerstag, wie gut sie in der Pause gearbeitet haben - und was sie noch tun müssen. Besonders im Fokus: das Gewicht er Boliden. Um möglichst viel einzusparen, wird sogar teilweise auf Lack verzichtet.