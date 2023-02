21.02.2023 ( vor 16 Stunden )



Andreas Wellinger springt pünktlich zur Nordischen Ski-WM in Planica wieder in der Weltspitze mit - und schürt nach einer für die DSV-Adler verkorksten Saison plötzlich Medaillenhoffnungen. In anderen Disziplinen kündigt sich ein Generationswechsel an.