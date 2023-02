Premiumshitshow RT @SuspicicMinds: Was wir bei Lanz gelernt haben: Es ist noch nicht mal mehr möglich über Frieden zu reden, ohne sich verbal zu bekriegen.… vor 10 Minuten Hans Juergen 🇪🇺 Ob ich Wagenknechts Thesen teile, ist eine zweite Frage. Aber die Frau ist rhetorisch wie intellektuell eine Ausnah… https://t.co/kF8TXfKS7t vor 23 Minuten chevarares4 Diese Bande will einen Weltkrieg in dem dann eure Kinder sterben dürfen für den Profit und der Macht Geilheit der U… https://t.co/xUlTllrDw0 vor 34 Minuten wieauchimmer🕊️🇩🇪 RT @berlinerzeitung: „Kriegsverbrechen sind doch kein Grund, einen Krieg weiterzuführen“, sagte die @dieLinke - Politikerin unter anderem i… vor 1 Stunde Evil B RT @SuspicicMinds: Was wir bei Lanz gelernt haben: Es ist noch nicht mal mehr möglich über Frieden zu reden, ohne sich verbal zu bekriegen.… vor 1 Stunde CatWeazle Sahra Wagenknecht bei Lanz: „Der Westen wird immer tiefer in den Krieg hineingezogen“ https://t.co/XGnh4pKx1N vor 1 Stunde