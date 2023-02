22.02.2023 ( vor 5 Stunden )



Traumtore, Torwartpatzer - und am Ende ein Debakel für Jürgen Klopps FC Traumtore, Torwartpatzer - und am Ende ein Debakel für Jürgen Klopps FC Liverpool : Die Reds haben an einem spektakulären Champions-League-Abend die nächste bittere Pleite gegen ihren Angstgegner Real Madrid kassiert. Die könnte Folgen haben. 👓 Vollständige Meldung