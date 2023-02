23.02.2023 ( vor 3 Stunden )



Ein Militäreinsatz im Westjordanland mündet in Gewalt. Am Morgen schießen militante Palästinenser Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet. Israel wiederum beantwortet die Geschosse mit Luftschlägen gegen Hamas-Einrichtungen.