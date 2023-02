23.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Neun Bewerber drängen auf die Bühne, um für Deutschland zum Eurovision Song Contest zu fliegen. Wer hat die besten Chancen auf den Sieg beim Vorentscheid? Das Online-Voting beginnt am 24. Februar, die Entscheidung fällt am 3. März. Alle Namen, alle Songs im Überblick. Neun Bewerber drängen auf die Bühne, um für Deutschland zum Eurovision Song Contest zu fliegen. Wer hat die besten Chancen auf den Sieg beim Vorentscheid? Das Online-Voting beginnt am 24. Februar, die Entscheidung fällt am 3. März. Alle Namen, alle Songs im Überblick. 👓 Vollständige Meldung