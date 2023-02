23.02.2023 ( vor 3 Stunden )



kündigt eigene Vorschläge für eine "politische Lösung" des Krieges in der China kündigt eigene Vorschläge für eine "politische Lösung" des Krieges in der Ukraine an. Allerdings sind westliche Staaten angesichts der Nähe Chinas zu Russland diesbezüglich skeptisch. Außenministerin Baerbock appelliert daher an Peking, sich der UN-Resolution anzuschließen. 👓 Vollständige Meldung